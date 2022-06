Neste domingo (12), ocorre o quarto dia de provas para concurso da Prefeitura de Goiânia. São esperados 34.858 mil candidatos que devem disputar vagas para cargos de assistente administrativo educacional, auxiliar de atividades educativas, auxiliar em saúde, educador social e técnico em saúde.

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (CS-UFG) divulgou os locais de prova em seu site, onde cada candidato tem acesso ao endereço, sala e horário em que deve comparecer. Há pontos nos prédios da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).

Os portões serão abertos ao meio-dia, com fechamento e início das provas às 13h e término às 17h. Porém, pessoas com deficiência terão até 18h para realizar o exame.De acordo com a Prefeitura, o concurso recebeu mais de 100 mil inscritos.

Cronograma

A seleção dividiu os candidatos em cinco dias de provas. Nos primeiros três domingos, foram realizados exames para agentes comunitário de saúde, de combate às endemias, de apoio educacional, analista em assuntos sociais, comunicação social, cultura e desportos, obras e urbanismo, e de profissionais de educação II.

Para fechar o cronograma, no dia 26 de junho, exames serão aplicados para quem concorre a cargos na área da saúde, como especialista em saúde e médico. Ao todo, o concurso é realizado com objetivo de preencher 1.376 vagas e os salários variam de R$ 1.212 a R$ 3.452.

