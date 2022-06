Economia Mais de 500 mil goianos sem 4G Perto do prazo final para implantação de 5G nas capitais, dados da Anatel mostram 11 municípios ainda sem a cobertura atual, 7 com apenas 1% e 16 entre 30 e 50% no estado

A três meses do fim do prazo para implantação do sinal de internet 5G nas capitais, Goiás ainda tem 11 municípios que sequer possuem cobertura 4G. A soma da população desses municípios é de 40.878 pessoas. No total, o estado tem mais de 500 mil moradores sem o sinal. Os números foram levantados pelo POPULAR no painel de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), nesta...