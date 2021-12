Nesta semana são ofertadas 528 vagas de emprego em Aparecida de Goiânia. Entre as oportunidades há vagas para faqueiro, repositor de mercadorias, pedreiro, auxiliar de expedição e motorista.

Os interessados devem agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Ao iniciar o agendamento, o morador deve clicar em vagas de emprego, selecionar a vaga que deseja, clicar em quero me candidatar, onde será encaminhado para a janela de agendamento.

Posteriormente, deve selecionar o código Nº 60 – vagas de emprego no sistema municipal de emprego e o local de atendimento presencial. No dia do atendimento, o morador deve comparecer a uma das três unidades do SAC.

Veja os endereços:

- Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela - Avenida Gervásio Pinheiro, setor Solar Central Park – térreo

- Parque Flamboyant - Avenida Bela Vista, s/n, Praça João Natal de Almeida – CEU das Artes – Parque Flamboyant

- SAC do Parque Veiga Jardim - Avenida Escultor Veiga Vale, em frente ao terminal de ônibus

Confira as oportunidades:

50 Jovem aprendiz

42 Auxiliar de produção

40 Ajudante de pedreiro

40 Pedreiro

31 Operador de caixa

28 Estagiário

19 Repositor de mercadorias

15 Faqueiro

13 Auxiliar de serviços Gerais

12 Motorista

11 Auxiliar de expedição

9 Frentista

8 Atendente

6 Assistente Departamento Pessoal

6 Auxiliar de limpeza

6 Consultor de vendas

6 Fiscal de loja

5 Açougueiro

5 Auxiliar administrativo

5 Auxiliar de Pintura

5 Balconista

5 Encarregado de Loja

5 Estoquista

5 Operador de Máquina

5 Vendedor Externo

5 Vendedor interno

4 Ajudante de motorista

4 Analista de Marketing

4 Analista de recursos humanos

4 Auxiliar de cozinha

4 Borracheiro

4 Mecânico de refrigeração

4 Operador de caldeira

4 Padeiro

4 Pintor de veículos (fabricação)

4 Supervisor de Pátio

4 Técnico em refrigeração

3 Almoxarife

3 Analista Contábil

3 Assistente de automação

3 Assistente Jurídico

3 Assistente Orçamentista

3 Auxiliar Administrativo Financeiro

3 Auxiliar de recursos humanos

3 Carga e Descarga

3 Churrasqueiro

3 Coordenador de contratos

3 Empacotador de mercadoria

3 Motorista entregador

3 Nutricionista

3 Operador de máquina de dobrar chapas

3 Primeiro Emprego

3 Secretária (o)

3 Servente de obras

3 Supervisor de Vendas

3 Técnico em edificaçoes

3 Técnico em eletromecânica

2 Ajudante de açougueiro (comércio)

2 Analista de Qualidade

2 Assistente de suprimentos

2 Engenheiro eletricista

2 Engenheiro eletricista de manutenção

2 Motofretista

2 Motorista de caminhão

2 Soldador

2 Supervisor de campo

2 Técnico de planejamento de produção

1 Ajudante de obras

1 Analista Administrativo

1 Analista de cobrança (instituições financeiras)

1 Assistente comercial

1 Auxiliar de escritório

1 Auxiliar de Estoque

1 Auxiliar Financeiro

1 Conferente de mercadoria

1 Coordenador comercial

1 Diretor de recursos humanos

1 Eletricista

1 Empregada doméstica

1 Encanador

1 Gerente de departamento pessoal

1 Mecânico de veículos pesados

1 Serralheiro

1 Técnico de refrigeração