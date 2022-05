Mutirão de empregos oferece 800 vagas para diversos setores em Goiânia. Entre as oportunidades estão vagas para call center, instalador de internet banda larga, auxiliar técnico de tele comunicações, frentista, vigilante, entre outras. O evento, realizado pela União Geral dos Trabalhadores de Goiás (UGT-GO), é o primeiro mutirão nacional de empregos realizado pela União.

O evento vai acontecer na próxima segunda feira (30), em Goiânia. Os interessados devem comparecer, às oito horas da manhã, na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações e Teleatendimento (Sinttel), localizado na avenida Circular, quadra 810, lote 14, nº 768, setor Pedro Ludovico.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e comparecer ao local com currículo, identidade (RG) e carteira de trabalho em mãos ou preencher formulário no site da UGT.

No caso dos candidatos para o teleatendimento (call center), é requisito apresentar ensino médio completo e informática básica, com ou sem experiência na área. Nos demais cargos, as empresas contratantes vão marcar as entrevistas e escolher os candidatos, de acordo com o perfil desejado para a vaga, conforme o procedimento interno de cada companhia.

Mutirão

O Mutirão Nacional do Emprego, promovido pela UGT, acontece anualmente, em diversas cidades e capitais do Brasil, especialmente durante o mês de maio. A UGT Nacional, porém, promove o evento durante o ano inteiro, com o objetivo de combater a desigualdade e gerar emprego e renda.

De acordo com o Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços e Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sinpospetro GO), que participa da ação, o mutirão vai aquecer a economia em Goiânia, diminuindo o número de desempregados em todo o estado de Goiás.

Leia também:

Sine oferece mais de mil vagas de emprego a partir desta quarta-feira (25)

Senac oferece mais de 900 vagas para cursos técnicos gratuitos

Empresa oferece 200 vagas para agente de call center em Goiânia