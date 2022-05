A Receita Federal paga nesta terça-feira (31) o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda (IR) de 2022. Ao todo, 90.329 goianos estão na lista para receber o crédito tributário. São contribuintes que têm prioridade legal, como idosos, pessoas com doença grave ou deficiência física ou mental e professores.

Ao todo, a estimativa é de que o primeiro pagamento envolva R$185.945.643 como total a ser recebido. No País, o valor chega a R$6,3 bilhões para 3,383 milhões de brasileiros. A consulta para saber se a restituição está disponível deve ser feita pelo site da Receita.

O contribuinte precisa clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois selecionar a opção “Consulta a Restituição” e informar o CPF da declaração do Imposto de Renda (IR). É possível fazer também uma consulta simplificada ou completa da situação por meio de extrato de processamento.

Correção

Se identificar alguma pendência na declaração, ainda é possível retificar a declaração para corrigir o que estava equivocado ou acrescentar dados. De acordo com o supervisor do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia, Jorge Francisco Martins, o compromisso com a retificação pode ser uma saída para quem ainda não acertou as contas com o Leão.

Isso porque termina nesta terça-feira (31) o prazo para realizar a declaração do IR. Ele explica que é melhor entregar com falta de documentos do que deixar de realizar o compromisso. Quem não entrega está sujeito à multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, limitado a 20%. O menor valor desta penalidade é de R$165,74.

Quando for feita a entrega, a multa é gerada. Caso o contribuinte deixe de retificar, o valor pode subir para até 75% do valor.

A ordem de prioridade para recebimento de restituição do Imposto de Renda

1 - Idosos, com prioridade dentre esses para os maiores de 80 anos;

2 - Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

3 - Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

4 - Demais contribuintes.

Calendário de Restitução do Imposto de Renda 2022

1º lote de restituição - 31 de maio

2º lote - 30 de junho

3º lote - 29 de julho

4º lote - 31 de agosto

5º lote - 30 de setembro

