Economia Mais de um terço da população em Goiás está cadastrada em programas de benefício social Número de famílias cadastradas no Cadastro Único, do governo federal, teve salto de 28% nos últimos três anos; alta dos custos e desemprego ampliam procura

A pandemia de Covid-19 impulsionou o número de pessoas no Cadastro Único, do governo federal, que é a porta de entrada para diversos programas de benefício social. De fevereiro de 2018 para o mesmo mês deste ano, houve aumento de 28,06% no número de famílias cadastradas em Goiás. Com isso, mais de um terço da população goiana está inscrita neste primeiro passo ...