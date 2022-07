Economia Mais facilidade de acesso ao crédito rural

Um dos principais objetivos da Semana da Agricultura Familiar é estruturar um relacionamento do governo estadual com pequenos produtores, que, muitas vezes, desconhecem os serviços de assistência técnica disponíveis. Um bom exemplo é a informação sobre o acesso ao crédito rural. “Muitos agricultores familiares nem sabem que podem acessar recursos do Pronaf, com juros subsi...