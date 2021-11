Economia Mandioca para cerveja incrementa renda de produtores familiares Parceria entre indústria e Estado elevou a produção de 100 toneladas para 2 mil toneladas; assistência técnica busca aumentar produtividade e garantir qualidade

Pequenos agricultores estão conseguindo incrementar a renda de suas famílias e a economia de regiões mais carentes do Estado produzindo mandioca. A matéria-prima, que antes era utilizada apenas na produção de farinha e polvilho, agora também é utilizada na produção de cerveja, através de uma parceria do governo estadual com a indústria. A parceria já elevou a aquisição de ...