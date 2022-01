Economia Manter veículo ficou mais caro em 2021 Itens para aquisição e manutenção aumentaram até seis vezes mais do que o índice geral do IPCA durante o ano de 2021; combustíveis e pneus puxaram maior alta

Manter um carro ficou ainda mais difícil em 2021. Desde a aquisição até a manutenção de um veículo, muitos itens subiram de preço e ficaram em níveis superiores ao da inflação geral. Em Goiás, o etanol, por exemplo, subiu seis vezes mais do que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no acumulado do ano, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e ...