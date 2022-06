Economia Matéria-prima mais cara afeta produção nas confecções Das linhas aos tecidos, os preços de insumos para o setor não param de subir e obrigam empresas a rever suas estratégias de gestão

A retomada das atividades econômicas reaqueceu as vendas artigos de vestuário, mas as confecções estão com mais dificuldade para produzir. É que os preços de insumos como linhas, zíper, elásticos, botões e tecidos continuam subindo e pressionando muito os custos das empresas. Além disso, há escassez de alguns produtos, como cores de linhas e tecidos. Os problemas obrigam a...