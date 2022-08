Um medicamento contra parasitas foi criado pela Multipet, uma das startups do Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI) da Universidade Federal de Goiás (UFG). O produto foi desenvolvido para o tratamento e controle de carrapatos, pulgas e vermes de uma só vez, em cães, gatos, tartarugas, hamsters, aves e coelhos, sem nenhuma contraindicação.

A criadora do Multipet e farmacêutica industrial, Luciana Rodovalho, contou que nunca se conformou com os medicamentos que causam efeitos colaterais adversos nas pessoas, animais e ambientes. "A minha passagem pelo mestrado em nano tecnologia e o doutorado em desenvolvimento de medicamentos inovadores me deu conhecimentos suficientes para pensar em uma solução para o tratamento de parasitas em animais estimação", disse.

O antiparasitário, que tem o mesmo nome da empresa, pode ser inserido na água do animal e não produz sabor. Além disso, o animal pode continuar convivendo normalmente com a família enquanto está sendo tratado e não há necessidade de utilizar a famosa barragem.

Segundo Luciana, o desenvolvimento do produto foi pensado no bem-estar dos pets, de forma que eles não percebam que estão sendo tratados. "O tutor não precisa disfarçar no meio da comida por causa do gosto ou enfiar o medicamento goela abaixo do animal. Multipet deve ser gotejado na água de beber do animal diariamente durante os 30 dias de tratamento. O medicamento não tem gosto e não altera o sabor da água", destaca.

O medicamento também pode ser administrado em animais gestantes, amamentando, filhotes, adultos e idosos. De acordo com a criadora do produto, não há lactose, corante, álcool, glúten e açucar na composição, assim animais com restrições alimentares como diabetes também podem fazer uso.

O produto está devidamente regularizado no Ministério da Agricultura e pode ser encontrado em lojas de pet shop de Goiânia e Distrito Federal. Os interessados também podem adquirir o medicamento pelo site da Multipet.

Segundo lugar no desafio Like a Boss

A multipet ficou em segundo lugar entre as TOP 3 do desafio Like a Boss, iniciativa nacional do Sebrae voltada para a aceleração de startups de todos os níveis de maturidade. A grande final do desafio foi realizada com 24 competidores nos dias 4 e 5 de agosto, durante o Startup Summit 2022 em Florianópolis.

O desafio reuniu, inicialmente, 100 startups de todo o Brasil, e após várias etapas, selecionou as TOP 24 que iriam para Floripa, entre elas a Multipet e a Luna Green Bioativos de Goiás, esta última graduada pelo CEI UFG.

O próximo desafio da Multipet é representar o estado de Goiás na Holanda, em uma competição de empreendedorismo chamada "Get In The Ring", que reunirá startups de diversos países.