Economia Medo de ficar sem teto na pandemia leva brasileiro a priorizar aluguel, diz pesquisa Em uma situação de falta de dinheiro, pessoas tentam garantir o lugar onde morar

Levantamento da empresa de recuperação de crédito Intervalor junto a consumidores em situação de inadimplência revela que, no caso de falta de dinheiro, a prioridade é pagar o aluguel (resposta de 31,5%). Na sequência, vêm as contas de consumo, como água e luz (26,4%) e a fatura do cartão de crédito (13,1%). A pesquisa foi feita em setembro, com 365 entrevistados. A maio...