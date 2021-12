Economia Mega da Virada sorteia hoje prêmio estimado em R$ 350 milhões O apostador tem até as 17h, horário de Brasília, para fazer o seu jogo

A Mega da Virada sorteia nesta sexta-feira (31) um prêmio estimado em R$ 350 milhões. As seis dezenas do concurso nº 2.440 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), em estúdio de TV aberta, com transmissão ao vivo por um de emissoras. O apostador tem até as 17h (horário de Brasília) para fazer o seu jogo nas casas lotéricas credenciadas pela C...