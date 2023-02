Em Goiás, 12 apostas acertaram 5 dezenas da Mega-Sena no sorteio desta quarta-feira (8). Segundo a Caixa Econômica Federal, dois ganhadores são de Aparecida de Goiânia, oito são de Goiânia, um de Jandaia e um de Santa Rita do Araguaia. Ao todo, 226 apostas acertaram cinco dezenas em todo o país.

Cada um dos goianos vai levar um prêmio de cerca de R$ 45.102,00. Apenas dois deles ganharam mais, um R$ 135 mil e o outro R$ 225 mil. A diferença é que esses últimos apostaram em formato de bolão com mais de 25 cotas.

O sorteio do concurso 2562 aconteceu na noite desta quarta-feira (8). Os números sorteados foram: 06-12-32-44-51-57.

Este prêmio da Mega-Sena teve dois ganhadores de São Paulo que acertaram 6 dezenas e cada um vai levar o prêmio de R$ 76.403.943,65.

Como apostar

Para quem deseja apostar, o próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no próximo sábado (11), com o prêmio estimado de R$ 3 milhões.

O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

