A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (24/11), seis loterias: concurso 6007 da Quina; 2671 da Lotofácil; 2542 da Mega-Sena; 2447 da Dupla Sena; o 1864 da Timemania e o 685 do Dia de Sorte.

Mega-Sena

O prêmio previsto de R$ 49,7 milhões acumulou e o próximo sorteio deve pagar R$ 50 milhões. Os seguintes números foram sorteados: 12-20-22-25-26-55.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 7,4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 45-49-52-54-66.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 9 milhões teve o seguinte resultado: 07-41-44-49-53-56-57. O time do coração é o Volta Redonda, do Rio de Janeiro.

Dupla Sena

A Dupla Sena sorteou os seguintes números: 18-22-24-41-46-48 no primeiro sorteio: 01-13-17-21-26-33 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 4,1 milhões.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04-08-18-21-24-26-30. O mês da sorte é Abril.

Lotofácil

Com prêmio em torno de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas, teve o seguinte resultado: 01-02-05-07-08-09-10-11-12-13-18-20-21-22-25.