Nínguem acertou as 6 dezenas do concurso nº2461 da Mega Sena.O sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Sem ganhador, o prêmio principal para o sorteio do próximo sábado (12), é de aproximadamente 130 milhões.

Confira as dezenas sorteadas: 08 - 11 - 16 - 21 - 32 - 37.

De acordo com a Caixa Economica Federal, 278 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber R$ 34.308,42 cada. Outras 17.238 apostas ganhadoras acertaram 4 dezenas, e garatiram o prêmio de R$ 790,42.