Quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena neste sábado (12) poderá embolsar um prêmio de R$ 130 milhões. Essa é a sexta maior premiação da história do sorteio, com exceção dos valores pagos na Mega da Virada.

O último sorteio foi realizado no dia 8, com prêmio previsto de R$ 107 milhões, mas não houve acertadores. Para esta semana, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de sábado nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as dezenas sorteadas varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.