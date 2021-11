Economia Mega-Sena deve pagar hoje prêmio de R$ 3 milhões Apostas podem ser feitas até as 19h

O concurso 2.428 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado (13) à noite em São Paulo, deverá pagar o prêmio de R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será feito às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. O último concurso (2.427), na quarta-feira (10), teve cinco ganhadores que dividiram o prêmio acumulado de R$ ...