Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (30). Os números sorteados foram: 20-33-37-38-49-50. Com isso para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (4), a previsão de prêmio é de R$ 60 milhões. Apostas podem ser efetuadas até às 19h do dia do sorteio em lotéricas credenciadas pela Caixa ou no site especial de loterias do banco.

Quina e quadra

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou que 45 apostas acertaram cinco dezenas e cada um irá receber R$ 95.131,71. Já 4.787 apostadores acertaram a quadra e cada um irá receber R$ 1.277,54.

