O concurso 2.485 da Mega-Sena será realizado neste sábado (28) às 20 horas, em São Paulo, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. O sorteio pode pagar o prêmio de R$100 milhões para quem acertar as seis dezenas. Os últimos cinco realizados não tiveram ganhadores.

Para concorrer ao prêmio que ficou acumulado, as apostas podem ser feitas até às 19h em qualquer lotérica do País ou pela internet. Neste último caso, pelo site da Caixa Econômica Federal, que pode ser acessado pelo celular, computador ou outros dispositivos.

Na forma digital, ainda é necessário fazer cadastro, ser maior de idade e preencher dados do cartão de crédito na plataforma. Uma aposta simples, com a escolha de seis números, custa R$4,50. Neste caso, a probabilidade de ganhar é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Uma aposta com 15 dezenas – que é o limite máximo para o concurso – tem o custo de R$22.522,50 e faz a probabilidade de acertar subir para 1 em cada 10.003.

