Nesta quarta-feira (24), a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 14 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorrerá às 20h, em São Paulo. No último sorteio, realizado no sábado (20), ninguém acertou os números e o prêmio acumulou.

Para quem quiser tentar a sorte na loteria, é necessário realizar a aposta até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do Brasil ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal e aplicativo Loterias Caixa.

Para jogar é preciso ser maior de 18 anos de idade. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 4,50.

