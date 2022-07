Sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal neste sábado (30), para; o concurso 2505 da Mega-Sena foi realizado no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo. As cifras para quem acertar as seis dezenas ultrapassa os R$ 24 milhões.

Mega-Sena

Principal sorteio da noite, a Mega-Sena, que segundo a Caixa pode pagar R$ 24.271.229,51milhões, para quem cravar os seis números, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03-05-19-26-43-51.

A Caixa divulgará em breve se houveram ganhadores.

