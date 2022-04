A Mega-Sena sorteia neste sábado (16) o terceiro maior prêmio do ano, de R$ 70 milhões, acumulado há três concursos. As seis dezenas serão sorteadas a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como apostar

Ainda dá tempo de tentar a sorte no concurso 2472 da Mega-Sena. As apostas podem ser feitas até às 19h deste sábado presencialmente nas casas lotéricas, pela internet, através do site das loterias da Caixa Econômica Federal (CEF), ou por meio do aplicativo Loterais Caixa.

A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 409,8 mil de rendimento no primeiro mês.

Acumulou

A Caixa Econômica sorteou o concurso 2471 da Mega-Sena na última quarta-feira (13), com premiação total acumulada de R$ 57.457.043,27. Ninguém acertou os seis números sorteados: 08 - 23 - 29 - 30 - 36 - 55.

