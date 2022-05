O sorteio da Mega-Sena desta terça-feira (31) pode pagar o prêmio de R$ 120 milhões para o apostador que acertar sozinho as seis dezenas. No último concurso não houve ganhadores e o prêmio acumulou.

Os apostadores têm até às 19h desta terça para realizar os jogos nas casas lotéricas, pelo site ou aplicativo Loterias Caixa. O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00.

O concurso 2.486 será transmitido a partir das 19h45 no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube. Lembrando que nesta semana haverá sorteio na quinta-feira e também no sábado.