A Mega-Sena poderá pagar o prêmio de R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta quarta-feira (30). O último concurso não teve ganhadores e o prêmio acumulou. As apostas podem ser feitas nas Lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, via celular, computador e outros dispositivos, até as 19h.

Esse é o segundo prêmio acima de R$ 100 milhões a ser sorteado no mês de março. Após 12 concursos consecutivos sem ganhadores, o de número 2.464 pagou R$ 190 milhões e foi dividido entre dois apostadores.

Como apostar?

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 e pode ser feita presencialmente em qualquer Lotérica. Quem fizer a aposta on-line precisa informar o número do CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e um e-mail válido. Em seguida, a Caixa envia um e-mail de confirmação para validar o cadastro. Ao clicar no link desse e-mail, a pessoa que vai fazer a aposta será direcionada a uma página em que é necessário completar o cadastro, colocando um número de telefone e o CEP. Após concordar com os termos de uso, é possível fazer apostas acessando o link: https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/#/termos-de-uso

O valor mínimo para apostas pela internet é de R$ 30. O limite diário é de R$ 945.