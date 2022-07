Economia Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 27 milhões nesta quarta Seis dezenas do concurso 2.500 serão sorteadas a partir das 20h, no Espaço da Sorte

As seis dezenas do concurso 2.500 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quarta-feira (13), a partir das 20h, no Espaço da Sorte. A Caixa Econômica Federal sorteou no último sábado (9) o concurso 2499, mas ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou em R$ 27 milhões. O espaço fica localizado na Avenida Paulista, em São Paulo e a transmissão será feita ao vivo p...