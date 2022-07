A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (20) o sorteio das seis dezenas do concurso 2.502 da Mega-Sena, com um prêmio no valor estimado de R$ 9 milhões. O sorteio será às 20h, no horário de Brasília, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até às 19h desta quarta-feira, presencialmente, em uma casa lotérica, pela internet ou no aplicativo da Loterias Caixa. O concurso custa R$4,50.

Além do modelo de aposta com os seis números que serão sorteados, que paga o prêmio principal, é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Leia também:

- Quina, Lotofácil, Timemania, Dupla Sena e Dia de Sorte: confira os resultados

- Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania, Federal e Super sete: confira os números

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia