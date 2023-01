A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta terça-feira (10), seis loterias: 6047 da Quina; 2467 da Dupla Sena; 2710 da Lotofácil; 1884 da Timemania e 705 do Dia da Sorte.

Mega-Sena

Com prêmio previsto de R$ 11,7 milhões, A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 13-15-53-54-55-58.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 1,4 milhão, a Quina teve os seguintes números sorteados: 16-17-24-44-65.

Leia também:

- Veja como ficam os descontos do INSS nos salários em 2023

- Aparecida de Goiânia oferta quase 400 vagas de emprego

Dupla Sena

Com prêmio previsto é de R$ 2,9 milhões, a Dupla Sena sorteou os seguintes números: 02-19-20-22-36-50 no primeiro sorteio; 07-10-25-28-44-49 no segundo sorteio.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05-07-09-12-13-22-23. O mês da sorte é Agosto.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 21 milhões apresentou o seguinte resultado: 19-28-30-40-45-55-66. O time do coração é o Caxias, do Rio Grande do Sul.



Lotofácil

Com prêmio previsto de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, a Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-04-07-10-11-12-13-14-16-17-20-24-25.