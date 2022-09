A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (15), seis loterias: os concursos 5950 da Quina; o 2614 da Lotofácil; o 2520 da Mega-Sena; o 2418 da Dupla Sena; o 1835 da Timemania e o 656 da Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo.

Mega-Sena

Com prêmio previsto de R$ 110 milhões, a Mega-Sena teve os seguintes números sorteados: 02-17-22-41-58-60.

Dupla Sena

Com prêmio previsto de R$ 7,7 milhões, a Dupla Sena teve os seguintes números sorteados:

1º sorteio: 06-10-12-26-33-49;

2º sorteio: 01-08-23-36-41-49.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 4,1 milhões, a Quina teve os seguintes números sorteados: 08-15-16-49-77.

Lotofácil

Com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, a Lotofácil teve os seguintes números sorteados: 01-02-03-04-06-10-13-16-17-19-20-21-23-24-25.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 900 mil, a Dia de Sorte teve os seguintes números sorteados: 02-08-09-13-19-25-27. O mês da sorte é Outubro.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 800mil, a Timemania teve os seguintes números sorteados:: 02-04-09-30-38-51-65. O time do coração é o Ferroviario, do Ceará.

