Para quem tem o sonho de ficar milionário, a oportunidade tá aí! Neste sábado (2) a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do prêmio de R$ 120 milhões na Mega-Sena para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio será realizado às 20 horas, no horário de Brasília. A transmissão ocorre redes sociais da Caixa ao vivo. Caso não tenha ganhador, o prêmio acumula.

As apostas podem ser registradas até 19 horas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelo site, ou aplicativo do banco. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50. Os bolões tem valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de, no mínimo, R$ 5. O máximo é de cem cotas a cada bolão.

Os números que saíram no último sorteio foram: 02 - 03 - 13 - 20 - 53 - 54.