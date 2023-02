A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (18), sete loterias: os concursos 2566 da Mega-Sena; o 39 da +Milionária; o 6081 da Quina; o 2744 da Lotofácil; 2484 da Dupla Sena; o 1901 da Timemania e o 722 da Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguinte números sorteados: 11-23-45-53-57-59.

+Milionária

Com prêmio previsto de R$ 28 milhões, a +Milionária teve os seguinte números sorteados: 02-03-11-16-17-46. Os trevos sorteados foram: 2-3.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 662 mil, a Quina teve os seguintes números sorteados: 02-04-21-37-63.

Lotofácil

Com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, a Lotofácil teve os seguintes números sorteados: 01-02-03-04-06-07-08-09-11-12-15-20-21-23-25.

Dupla Sena

Com prêmio previsto de R$ 2,3 milhões, a Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 10-13-14-20-38-41 no primeiro sorteio; 06-17-24-43-46-48 no segundo sorteio.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 2,6 milhões, a Timemania teve os seguintes números sorteados:: 04-15-29-46-56-68-74. O time do coração é o Oeste, de São Paulo.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 800 mil, a Dia de Sorte teve os seguinte números sorteados: 09-13-16-22-23-27-31. O mês da sorte é Junho.

