A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (03), seis loterias: os concursos 2516 da Mega-Sena; o +Milionária nº 15; o 5941 da Quina;o 2413 da Dupla Sena; o 1830 da Timemania e o 651 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

Com prêmio previsto de R$ 49.384.545,60, a Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 17 - 49 - 51 - 51 - 53.

+Milionária

Com prêmio previsto de R$ 12.500,000,00, a +Milionária teve os seguinte números sorteados: 03 - 35 - 37- 39 - 41- 50. Os trevos sorteados foram: 04 - 06.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 600.000,00, a Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 06 - 11 - 12- 19 - 22 - 30. O mês da sorte é Março.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 5.732.327,18, a Quina teve os seguintes números sorteados: 10 - 12 - 48 - 54 - 65.

Timemania

Com prêmio previsto de R$6.900.000,00, a Timemania apresentou o seguinte resultado: 03 - 14 - 52 - 56 - 70 - 73 - 78. O time do coração é o Naútico/PE.

Dupla Sena

Com prêmio previsto é de R$ 5.840.503,91, a Dupla Sena teve os seguintes números sorteados:

1º sorteio: 11 - 20 - 24- 27 - 41 - 44;

2º sorteio: 05 - 10 - 11 - 12 - 25 - 49.

