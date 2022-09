Economia Melhor situação fiscal eleva classificação de Goiás na Secretaria do Tesouro Nacional O Estado elevou sua capacidade de pagamento de C para B; selo de bom pagador melhora o acesso a financiamentos e os preços em licitações

Goiás entrou para a categoria de estados bons pagadores ao subir sua classificação de C para B no selo de Capacidade de Pagamento (Capag), concedido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Economia. A conquista deste posicionamento foi possível graças à melhora na situação fiscal do Estado, que passa a ter mais facilidade para obter o aval da União...