Mercadões vão abrigar feiras de cidades do Entorno do DF

Municípios do Entorno do Distrito Federal terão suas tradicionais feiras organizadas em mercados populares, onde serão oferecidos serviços à população local. O projeto “Mercadões do Entorno”, do governo do Estado, pretende construir centros comerciais de dois andares nos municípios de Águas Lindas, Valparaíso, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental e Val...