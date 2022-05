Economia Mesmo com inflação em alta, vestuário e calçados puxam vendas do comércio em Goiás Varejo goiano registra primeiro crescimento após sete meses de quedas consecutivas, quando comparado com desempenho do ano anterior, mostra pesquisa do IBGE

A alta nos preços, que encolhe a renda dos trabalhadores, não barrou o crescimento do comércio em Goiás. Segundo a Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, divulgada na terça-feira (10), o volume de vendas do varejo goiano cresceu 13,3% em março, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Um resultado explicado especialmente pela retomada do setor de vestuário, calçados e...