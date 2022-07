Economia Metro quadrado próximo a parques e praças fica perto dos R$ 12 mil Empreendimentos em bairros como Marista, Oeste e Bueno será de R$ 8 mil a R$ 10 mil por metro quadrado

Segundo o Índice FipeZAP+, que mede as transações com imóveis usados, no último mês de junho, a valorização acumulada do metro quadrado em Goiânia ultrapassou os 20% em 12 meses. No caso de imóveis novos, o preço médio do metro quadrado no setor Marista, o mais valorizado, atingiu os R$ 8.454 no primeiro quadrimestre. “Mas, de lá pra cá, o INCC-DI já aumentou mais 2,28%. ...