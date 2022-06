Economia Mineração pode movimentar em Goiás mais de R$ 30 bi em dez anos Estado firma contrato com a UFG para mapear o potencial de Goiás, com dados jurídicos e de negócios, com foco na atração de investidores

Com perspectiva de movimentar mais de R$ 30 bilhões em negócios no setor de mineração em Goiás nos próximos dez anos, conforme projeções da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) do Estado, começou a ser realizado nesta semana o projeto Mapeamento de Oportunidades de Crescimento do Setor Mineral em Goiás 2022-2042. O foco é na atração de investimentos principalmente ...