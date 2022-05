O Ministério Público de Goiás (MPGO) abriu 127 vagas de estágio de pós-graduação na área do Direito e em diversas outras áreas de conhecimento. As oportunidades são para todo o estado de Goiás, com jornada de trabalho de seis horas semanais no período vespertino, conforme expediente de funcionamento do órgão.

Em Goiânia, são oferecidas 29 vagas para Direito, 10 para Informática, 4 para Comunicação Social, 5 para Administração, e demais para outros cursos. Confira no edital todas as oportunidades e todos os municípios contemplados. A remuneração é de R$ R$ 2.424,00 mil e auxílio-transporte de nove reais por dia.

Para participar, os candidatos devem estar matriculados em curso de pós-graduação, de instituição de ensino pública ou privada, com carga horária mínima de 360 horas-aula, além de ter realizado estágio na área. O interessado também não pode ter sido exonerado do serviço público ou ocupar cargos vinculados a órgãos da administração pública.

O processo seletivo será realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e as inscrições serão realizadas entre 1º e 15 de junho pelo site do CIEE. A primeira etapa do processo é a realização de uma prova online, seguida por convocação para entrevista, análise curricular e possibilidade de aplicação de prova prática ou discursiva.

Vagas para cursos de graduação

Também foram abertas 143 vagas de estágio para cursos de graduação na capital e no interior do estado, com remuneração de R$ 1.212,00 e auxílio-transporte. A carga horária é de 5 horas diárias, totalizando 25 horas semanais. As oportunidades também são para cursos de Direito e diversas outras áreas, como Administração, Comunicação Social, Design Gráfico, Enfermagem, etc.

As inscrições e as provas também serão realizadas no período entre 1º e 15 de junho, mas somente até às 12 horas do último dia. As provas da seleção serão realizadas on-line. Caso o candidato tenha alguma dúvida sobre ambos os processos seletivos, pode entrar em contato com a Central de Atendimento do CIEE por meio do número (62) 3003-2433 ou e-mail: eucandidato@ciee.ong.br.

Leia também:

Prefeitura de Goiânia abre 64 vagas para mulheres em cursos gratuitos; confira

Mutirão oferece 800 vagas de emprego nesta segunda-feira, em Goiânia