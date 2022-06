O Ministério Público do Trabalho (MPT) do Distrito Federal abriu nesta quarta-feira (29) investigação contra o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), ele anunciou saída do cargo após denúncias de assédio sexual contra trabalhadoras do banco.

Em carta, ele nega as acusações das funcionárias divulgadas pela imprensa. Mas o MPT faz uma apuração preliminar sobre o caso. O Ministério Público Federal (MPF) também realiza apurações sobre o ocorrido. A saída dele do governo foi anunciada em carta aberta e a exoneração ainda será oficializada.

Para substituí-lo, Bolsonaro escolheu Daniella Marques, braço direito do ministro Paulo Guedes (Economia). O caso de assédio foi revelado na terça-feira (28) pelo portal Metrópoles.

