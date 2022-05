Economia Ministro da Energia cai; Bolsonaro nomeia Adolfo Sachsida no lugar Troca ocorre dias após a Petrobras anunciar novo reajuste no preço do diesel

O presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou Adolfo Sachsida como novo ministro de Minas e Energia, no lugar de Bento Albuquerque, que foi exonerado a pedido, segundo consta na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (11). A troca ocorre dias após a Petrobras anunciar novo reajuste no preço do diesel. Antes de ser ministro do MME, Sachsida era um dos princi...