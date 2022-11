Economia Montadora de Catalão promove demissão em massa; sindicato se manifesta Até agora, 80 trabalhadores já foram desligados; outros devem ser demitidos na próxima semana

A unidade de Catalão da montadora de carros Mitsubishi demitiu, nesta sexta-feira (25), 80 de seus funcionários em um processo de desligamentos em massa que deve continuar na próxima semana. Em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de Catalão (Simecat) lamentou as demissões, resultado da queda nas vendas ao longo do ano, e disse que tentou negociar com a empresa para que e...