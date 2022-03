Economia Motoristas de aplicativos sofrem com alta no custo Apesar do reajuste das empresas, preço da gasolina pressiona renda do trabalhador; etanol competitivo é uma das estratégias para manter a atividade

As plataformas de transporte por aplicativo 99 e Uber anunciaram, na semana passada, reajuste nos preços com objetivo de compensar os motoristas pela escalada no valor dos combustíveis, o que ocorreu em todo o País. Apesar disso, para os profissionais que atuam em Goiás, ainda há desequilíbrio entre os ganhos e os custos para manter os veículos e ter renda compatível para...