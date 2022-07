Economia Motoristas fazem fila para colocar gasolina a R$ 5,17 em posto de Aparecida de Goiânia Preço do combustível abaixo do registrado nos últimos meses é reflexo da redução da alíquota do ICMS

Atualizada às 9h* O litro da gasolina a R$ 5,17 resultou em filas em um posto de gasolina de Aparecida de Goiânia na quinta-feira (7). O preço do combustível abaixo do registrado nos últimos meses é reflexo da redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), após ter sido sancionado o projeto de lei que limita a taxa de tributação a 17% ou 18%. No último mês, o preço nas ...