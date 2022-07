O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) divulgou, nesta quarta-feira (13), o resultado final preliminar do 61º Concurso para ingresso na carreira. A classificação final dos 44 candidatos foi publicada no Diário Oficial da instituição (Domp) e agora será encaminhada para homologação do Conselho Superior do MP.

De acordo com o MP, apenas um recurso havia sido interposto contra a pontuação, mas foi indeferido durante a 10ª reunião da comissão, em sessão de julgamento do concurso.

Comissão

A comissão é presidida pelo procurador-geral de Justiça de Goiás, Aylton Flávio Vechi. Fazem parte ainda os procuradores de Justiça Aguinaldo Bezerra Lino Tocantins e Luiz Gonzaga Pereira da Cunha; os promotores de Justiça Lauro Machado Nogueira e Sebastião Marcos Martins; e a representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás, Natasha Palma Garcia.

Confira a lista de aprovados:

1 - Alexandre Henrique Moura Chupel

2 - Alexandre Rodrigues Cardoso Siqueira

3 - Ana Paula Ferreira Gomes

4 - André Filipe Lopes Aguiar

5 - Bruno Prado Beraldo

6 - Caio Augusto Ciraulo

7 - Daniel Venuto Pereira

8 - Douglas Silva Dias

9 - Dyrant Cardoso de Oliveira

10 - Elissa Tatiana Pryjmak

11 - Francielle Armidoro Rabelo Scacabarozi

12 - Gabriel Mariano dos Santos

13 - Gisele de Sousa Campos Coelho

14 - Heloiza de Paula Marques

15 - Isabela Oliva Cassar·

16 - Ivan Lucas de Souza Júnior

17 - Izabella Artiaga Dias Maciel

18 - José Alexandre Teixeira de Barros

19 - Laura Figueiredo Felix Lara

20 - Lauren de Siqueira Antunes

21 - Leonardo Maciel Moreira

22 - Leonardo Martins Regis

23 - Luan Vitor de Almeida Santana

24 - Lucas Berni Carneiro da Fontoura

25 - Lucas Rosa Monteiro

26 - Lucas Ulhoa Santos

27 - Michelle Mendes Ferreira

28 - Monia Dantas de Macedo

29 - Murilo Carvalho Festoso

30 - Pablo da Silva Martinez

31 - Paulo Cesar Pinhata Iemma

32 - Pedro Furtado Schmitt Corrêa

33 - Raissa de Oliveira Martins Domingos

34 - Renata Aline Nunes da Silva

35 - Rodrigo Brandão Sé

36 - Rodrigo Martins da Costa

37 - Tâmara Cordeiro Polo Mendes

38 - Thiago Leandro Dias Pinheiro

39 - Thomas Nicolau Oliveira Heck

40 - Vinícius Duan Moura Vasconcelos

41 - Yule Reis Mota

- Candidatos negros

1 - Bárbara Olavia Scarpelli

2 - Edmilton Pereira dos Santos

3 - Yuri Rezende de Macedo

