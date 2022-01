Economia MP-GO abre concurso público com 35 vagas para Goiânia e salário de até R$ 8,9 mil Existem cargos com níveis superior e médio. Inscrições podem ser realizadas a partir de 31 de janeiro

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu concurso público para preencher 35 vagas em Goiânia e também para formação de cadastro de reserva. As inscrições serão abertas a partir da próxima segunda-feira (31) pela internet e podem ser realizadas até 7 de março. As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 1º de maio. Para nível superior, que tem salá...