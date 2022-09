O Ministério Público Federal (MPF) abriu as inscrições do concurso público para o cargo de Procurador da República com salário inicial de R$ 33.689,11. Ao todo, são oferecidas 13 vagas em todo o Brasil. Já em Goiás, apenas 1 vaga foi aberta.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 19 de outubro pelo site do MPF, com taxa no valor de R$ 250. Ao acessar o site, o candidato deve selecionar a opção “novo cadastro” e preencher os dados requeridos para gerar a senha de acesso ao sistema de inscrição. A etapa seguinte é o preenchimento do formulário de inscrição.

A prova objetiva está prevista para 27 de novembro de 2022. Já os exames subjetivos devem ocorrer de 11 a 14 de março de 2023 e a etapa dos exames orais entre 3 e 7 de julho. Conforme o cronograma, o resultado final deve ser divulgado em 16 de agosto de 2023. A seleção será válida por dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.

Das vagas oferecidas, 10% são reservadas a pessoas com deficiência, 20% a pessoas negras e 5% a pessoas indígenas. Tanto o número de vagas quanto as localidades de lotação dos aprovados, que foram indicadas no edital, estão sujeitos a mudanças em virtude da nomeação de candidatos aprovados em certames anteriores e em decorrência das demais movimentações da carreira.

Isenção de taxa de inscrição

Os pedidos de isenção da taxa devem ser formulados até 15 dias antes do término das inscrições. Nesse caso, o candidato deve comprovar que não tem condições para arcar com o valor, apresentando, inclusive, a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Também será dispensado do pagamento da taxa de inscrição o candidato que comprovar ser doador de medula óssea em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.

