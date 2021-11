Economia MPT defende na Justiça vínculo empregatício para 99, Uber, Rappi e Lalamove Ações pedem garantia de direitos trabalhistas, securitários e previdenciários

O MPT (Ministério Público do Trabalho) ajuizou na segunda-feira (8) ações contra as empresas 99, Uber, Rappi e Lalamove solicitando que a Justiça reconheça vínculo empregatício com os motoristas e entregadores —motoboys e ciclistas. O MPT defende reconhecimento da relação entre o trabalhador e a plataforma digital, com a garantia de direitos sociais trabal...