A operadora logística de origem alemã DHL deve iniciar oficialmente suas operações em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A multinacional está instalada no Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar, na região Leste do município, e dará início às atividades no dia 1º de março. A expectativa da transportadora é investir R$ 800 milhões no Brasil até 2025.

Para atender grandes clientes do segmento farmacêutico, a DHL montou uma estrutura de seis mil metros quadrados no município e abriu de forma imediata 120 vagas de empregos. A multinacional já vislumbra dobrar o espaço físico de suas instalações físicas na cidade, para conseguir aumentar a capacidade de atendimento e também as oportunidades de trabalho para a população local.

Com a estimativa de faturamento entre seis e sete bilhões de reais ao ano, a DHL vai potencializar o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, de Aparecida de Goiânia. Atualmente, o registro, em média, é de R$ 14 bilhões e a expectativa é de que a cidade alcance R$ 20 bilhões devido a importância da multinacional estando no município.

“Nos sentimos muito honrados em receber uma empresa deste porte em nossa cidade e comemoramos a geração de empregos e o incremento na arrecadação, que será convertida em benefícios para nossa população”, disse o prefeito Vilmar Mariano (Patriota).

Conheça a empresa

Fundada em 1969, na cidade alemã de Bonn, a DHL remete a inicial dos seus criadores: Dalsey, Hillblom e Lynn. Atualmente a empresa está presente em 220 países e emprega mais de 380 mil funcionários, oferecendo serviços integrados e soluções personalizadas no gerenciamento e transporte de bens e informações.

As operações logísticas são realizadas via terrestre, aérea e marítima e a média de encomendas entregues anualmente chega a 1,8 bilhão.