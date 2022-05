Economia Municípios goianos podem recorrer de repasse menor no ICMS Ecológico Prefeituras têm até quarta-feira para contestar resultado preliminar para acesso a um maior porcentual do tributo; resultado final está previsto para junho deste ano

As prefeituras goianas têm até esta quarta-feira (18) para recorrer do resultado preliminar do ICMS Ecológico referente à distribuição que deve ocorrer no ano que vem. Pela via administrativa, é a última chance que municípios possuem para ampliar o repasse dos recursos financeiros arrecadados pelo governo estadual. De acordo com a Secretaria de Estado...