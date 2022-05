Mais de 800 vagas de emprego estão disponíveis em Goiânia nesta segunda-feira (30). Existem oportunidades em diversas áreas, desde o primeiro emprego para teleatendimento (call center), até instalador de internet banda larga, auxiliar técnico de telecom, frentista, vigilante, comercio, entre outros. O mutirão de empregos é realizado pela União Geral dos Trabalhadores de Goiás (UGT-GO) é oferecido para trabalhadores e estudantes maiores de 18 anos.

Os interessados devem comparecer com currículo, documentos pessoais e carteira de trabalho em mãos nesta segunda-feira na Av. Circular Qd. 810, Lt. 14, nº 768, Setor Pedro Ludovico, onde fica a sede do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações e Teleatendimento no estado de Goiás. O Mutirão Nacional do Emprego está acontecendo em diversas cidades durante todo o mês de maio.

No caso dos candidatos para o teleatendimento é necessário ter ensino médio completo e informática básica, com ou sem experiência de Call Center. Os demais setores as empresas irão marcar as entrevistas e fazerem as devidas seleções, de acordo com o perfil desejado para a vaga.

Leia também:

- Inscrições para concurso da Polícia Militar terminam nesta segunda-feira

- Senac abre mais de 900 vagas para cursos técnicos gratuitos em Goiás; veja como se inscrever